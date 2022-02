JUVE STABIA-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juve Stabia-Catania

Data: 15 febbraio 2022

Orario: 14:30

Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport Calcio (Canale 251 del satellite)

Streaming: Eleven Sports, Sky Go, 196 Sports

Sfida ricca di storia quella tra Juve Stabia e Catania e valevole per la ventisettesima giornata del Girone C di Serie C: un match che va oltre il singolo campionato.

Le Vespe sono reduci dalla pesante sconfitta per 3-1 contro il Palermo: sotto di 3 reti, nel recupero per la squadra di Sottili è arrivato il goal della bandiera di Evacuo. Juve Stabia che si trova a -1 dalla zona Playoff.

I rossazzurri vivono giorni difficili: andata deserta l'asta per l'acquisto del club, i ragazzi di Baldini sono stati sconfitti al Massimino dal Picerno con un goal dell'ex Reginaldo. In settimana, oltretutto, potrebbe arrivare un'altra pesante penalizzazione in classifica. Non un momento semplice.

In questa pagina troverete tutte informazioni sulla partita Juve Stabia-Catania : dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO JUVE STABIA-CATANIA

La sfida tra Juve Stabia e Catania, in programma martedì 15 febbraio 2022, verrà risputata allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, con fischio d'inizio fissato alle ore 14:30.

DOVE VEDERE JUVE STABIA-CATANIA IN TV

Ci sono diversi modi per seguire in diretta TV la gara tra Juve Stabia e Catania: la sfida verrà trasmessa sui canali Sky, e precisamente su Sky Sport Calcio (canale 251).

Un'alternativa è rappresentata da Eleven Sports: basterà scaricare l'app sulle moderne Smart TV, registrarsi e attivare l'abbonamento dedicato, mensile o annuale, e selezionare l'evento.

JUVE STABIA-CATANIA IN DIRETTA STREAMING

Juve Stabia-Catania verrà trasmessa in diretta streaming tramite Sky Go, app di Sky: dopo aver fatto l'accesso con le proprie credenziali, bisognerà, se in possesso dell'abbonamento dedicato, selezionare l'evento.

Il match verrà trasmesso in diretta streaming anche su Eleven Sports: basterà accedere al sito della piattaforma, registrarsi e attivare l'abbonamento, mensile o annuale. Poi selezionare l'evento.

Un'alternativa valida è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA-CATANIA

Sottili con il solito 4-2-3-1 con Dini in porta, Donati, Troest, Caldore e Dell'Orfanello in difesa. Altobelli e Scaccabarozzi faranno da schermo dietro a Ceccarelli, Stoppa e Bentivegna. La punta sarà Eusapi, con Evacuo che andrà in panchina.

L'articolo prosegue qui sotto

Baldini con il 4-3-3 con Sala tra i pali, Albertini, Monteagudo, Lorenzini e Pinto in difesa. Rosaia, Cataldi e Greco in mediana e Biondi, Moro e Russini in avanti.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Dini; Donati, Troest, Caldore, Dell'Orfanello; Altobelli, Scaccabarozzi; Ceccarelli, Stoppa, Bentivegna; Eusepi.

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Cataldi, Greco; Biondi, Moro, Russini.