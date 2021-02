Juve Stabia-Catania dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Per il girone C di Serie C a confronto Juve Stabia e Catania: tutto sulle formazioni e su come guardare la sfida in tv e streaming.

JUVE STABIA-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juve Stabia-Catania

Juve Stabia-Catania Data: 3 febbraio 2021

3 febbraio 2021 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

La Ternana sta dominando il campionato del girone C di Serie C, pronta a tornare in Serie B il prima possibile. Dietro gli umbri, però, diverse squadre si danno battaglia per entrare nei playoff: tra queste anche Juve Stabia e Catania, a confronto nel 22esimo turno.

La Juve Stabia ha vinto nel'ultima giornata per 2-0 contro la Vibonese, mentre il Catania ha superato il Monopoli per 3-1. Entrambe sono reduci da due successi importanti: i padroni di casa hanno rialzato la testa dopo un periodo duro, gli ospiti si stanno riprendendo da un inverno altalenante.

Nella gara d'andata ha avuto la meglio il Catania per 1-0, grazie alla rete di Tonucci. Gli etnei si trovano a quota 33 in classifica, al quarto posto, mentre i campani hanno fin qui messo insieme 26 punti, con la decima posizione conquistata nell'ultimo turno.

In questo articolo troverete tutto ciò che serve sapere su Juve Stabia-Catania: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO JUVE STABIA CATANIA

Il match tra Juve Stabia e Catania andrà in scena mercoledì 3 febbraio 2021 alle ore 20:30. Appuntamento allo stadio Romeo Menti di Castellamare di Stabia: porte chiuse e zero tifosi a causa della pandemia di covid-19.

La visione della gara di Serie C, girone C, sarà disponibile grazie a Eleven Sports, attraverso l'applicazione dedicata scaricabile sulle moderne smart tv. Ovviamente per poter usufruire del servizio bisognerà prima sottoscrivere un abbonamento.

Non è per ora prevista la trasmissione in diretta televisiva su Sky, pay per view.

Per seguire Juve Stabia-Catania in streaming basterà collegarsi dal proprio pc al sito di Eleven Sports e selezionando l'evento desiderato dopo aver inserito le proprie credenziali d'accesso. A disposizione anche l'app della piattaforma, scaricabile su smartphone e tablet per sistemi iOS e Android.

JUVE STABIA (3-5-2): Russo; Garattoni, Troest, Esposito, Mulè, Rizzo; Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia; Fantacci, Borrelli.

CATANIA (3-4-3): Confente; Sales, Giosa, Silvestri; Calapai, Rosaia, Welbeck, Zanchi; Manneh, Reginaldo, Di Piazza.