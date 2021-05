Juve Stabia-Casertana dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming e formazioni della partita

Iniziano i playoff di Serie C. Derby nel primo turno tra Juve Stabia e Casertana: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

JUVE STABIA-CASERTANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juve Stabia-Casertana

Juve Stabia-Casertana Data: 9 maggio 2021

9 maggio 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (canale 256)

Eleven Sports, Sky Sport (canale 256) Streaming: Eleven Sports, Sky Go

Sarà derby campano tra Juve Stabia e Casertana nel primo turno dei playoff di Serie C. La squadra di Guidi cercherà di compiere una nuova impresa dopo quella ottenuta nella regular season. Servirà infatti solo la vittoria alla Casertana per il passaggio del turno così come accaduto durante la stagione regolare. La formazione di Padalino, in virtù del miglior piazzamento, ha a disposizione due risultati su tre (vittoria o pareggio) per il passaggio al secondo turno dei playoff.

La Juve Stabia non batte da oltre 5 anni la Casertana al Menti. Poi vittorie (2 per la Casertana) e pareggi (2). L'ultimo successo risale alla stagione 2014-2015: 1-0 con la rete siglata da Jidayi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juve Stabia-Casertana: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO JUVE STABIA-CASERTANA

La gara del "Romeo Menti" tra Juve Stabia e Casertana si giocherà domenica 9 maggio. Il fischio d'inizio della gara sarà alle ore 17.30. Si giocherà a porte chiuse per via delle ormai note limitazioni imposte dalle autorità in merito al contenimento del contagio da Covid-19

Il derby campano tra Juve Stabia e Casertana sarà disponibile in diretta su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di Serie C e in pay per view su Sky Sport al canale 256.

Ovviamente il match tra Juve Stabia e Casertana verrà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone oltre che su Sky Go. Anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

IN DIRETTA SU GOAL

Juve Stabia-Casertana, gara valevole per il primo turno dei playoff di Serie C, sarà possibile seguirla anche tramite il nostro sito che realizzerà una diretta scritta di tutti i match del primo turno dei playoff con le azioni salienti e i gol da tutti i campi.

Verosimilmente in campo con il 3-4-3 la Juve Stabia con Farroni in porta, Mulè, Troest e Caldore in difesa. Scaccabarozzi, Vallocchia, Berardocco e Rizzo in mediana. Borrelli, Marotta e Orlando in avanti. 4-3-3, invece, per la Casertana con Avella in porta, Hadžiosmanović, Ciriello, Carillo e Del Grosso in difesa, Izzillo, Bordin e Icardi in mediana. Rosso, Castaldo e Cuppone in attacco.

JUVE STABIA (3-4-3): Farroni; Mulé, Troest, Caldore; Scaccabarozzi, Vallocchia, Berardocco, Rizzo; Borrelli, Marotta, Orlando.

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadžiosmanović, Ciriello, Carillo, Del Grosso; Izzillo, Bordin, Icardi; Rosso, Castaldo, Cuppone.