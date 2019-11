Juve Stabia-Benevento dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Juve Stabia sfida il Benevento nel derby campano del 12° turno di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il derby campano fra la Stabia di Fabio Caserta e il capolista di Pippo Inzaghi è uno dei match di cartello della 12ª giornata del campionato di Serie B. Le vespe sono penultime in classifica assieme al a quota 10 punti, con un cammino di 3 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte, mentre gli stregoni guidano la classifica con 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta.

Segui Juve Stabia-Benevento in diretta streaming su DAZN

Sarà il primo derby campano in assoluto nel campionato di Serie B fra le due squadre, che per il resto si sono affrontate 23 volte in confronti ufficiali in casa delle vespe. Il bilancio sorride a queste ultime, vittoriose 14 volte, a fronte di 5 successi dei sanniti e di 4 pareggi.

La Juve Stabia è reduce da 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 partite disputate, mentre il Benevento ha collezionato 3 vittorie e una sconfitta pesante a nelle ultime 4 giornate. Fra i sanniti gioca il grande ex Marco Sau, che con la maglia gialloblù ha collezionato 21 goal in 36 presenze in Serie B nella stagione 2011/2012. Altro ex del match sarà Riccardo Improta, che nella stagione 2012/2013 realizzò 6 reti in 21 gare nel torneo cadetto.

Luigi Canotto e Francesco Forte sono i migliori marcatori delle vespe con 3 goal segnati ciascuno, mentre, sempre con 3 reti, il tedesco Oliver Kragl è il giocatore più prolifico della squadra guidata da Pippo Inzaghi. In questa pagina tutte le informazioni su Juve Stabia-Benevento: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVE STABIA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juve Stabia-Benevento

Juve Stabia-Benevento Data: 9 novembre 2019

9 novembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO JUVE STABIA-BENEVENTO

Juve Stabia-Benevento si disputerà nel pomeriggio di sabato 9 novembre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Sarà il primo derby campano in assoluto fra le due squadre nel campionato di Serie B. La direzione arbitrale è stata affidata al signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

Il derby campano Juve Stabia-Benevento sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, detentore dei diritti dell'intero campionato di Serie B. La partita sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Juve Stabia-Benevento sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Riccardo Mancini.

Gli utenti DAZN potranno seguire il derby campano Juve Stabia-Benevento in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione e in seguito avviandola e selezionando il match dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Caserta dovrebbe schierare le vespe con il 4-2-3-1 e avrà indisponibili per infortunio il terzino destro Pasquale Fazio e i centrocampisti Mastalli, Carlini e Izco. Non convocato Buchel, appena tesserato dalla lista degli svincolati. Davanti Karamoko Cissé sarà il riferimento offensivo, con Elia, favorito su Melara, Mallamo e Canotto a supporto sulla trequarti. In mediana conferma per la coppia composta da Calò e Calvano, mentre in difesa, davanti al portiere Russo, la coppia centrale sarà composta dal danese Troest e Tonucci, con Vitiello e Germoni che dovrebbero agire da terzini.

Pippo Inzaghi si affiderà al consueto 4-4-2 e in attacco potrebbe puntare ancora sulla coppia composta da Sau, grande ex del confronto favorito su Armenteros, e Coda. Nel centrocampo a quattro Kragl e Tello agiranno a piede invertito sulle due fasce, con Hetemaj favorito su Schiattarella per far coppia con Viola in mezzo. Fra i pali ci sarà Montipò, mentre in difesa Maggio e Letizia saranno i terzini, con Tuia accanto a Caldirola al centro.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Russo; Vitiello, Troest, Tonucci, Germoni; Calò, Calvano; Elia, Mallamo, Canotto; K. Cissé.

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia; Kragl, Hetemaj, Viola, Tello; Sau, Coda.