Juve, siparetto Pinsoglio-Cuadrado in allenamento: "Per due mesi aveva le scarpe al contrario"

I due scherzano in allenamento durante la sessione di tiri in porta: il colombiano segna ed esulta, poi arriva la replica del portiere.

Juan Cuadrado scalda il destro in vista di Juventus-Napoli. L’esterno colombiano, in goal nella sfida d’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter all’Allianz Stadium, si prepara al match contro la capolista, in programma domenica sera e valido per la 31ª giornata di campionato.

Nell’allenamento di oggi, all’indomani della sfida dell’Estadio José Alvalade di Lisbona in cui la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato la qualificazione per le semifinali di Europa League, un simpatico siparietto ha colorato la giornata dei bianconeri.

Protagonisti proprio Juan Cuadrado e Carlo Pinsoglio. Nel seduta di tiri in porta, il colombiano ha battuto l’estremo difensore con una conclusione all’incrocio dei pali, prima di lasciarsi andare ad un’esultanza sfrenata con tanto di capriola volante.

Un po’ eccessiva secondo Pinsoglio, che ha scherzato:

“Sai perché questo? Perché finalmente ha cambiato le scarpe. Per due mesi aveva quelle di Aladino, al contrario”.

“Lo batto sempre, facile!” la replica di Cuadrado.

Clima disteso in casa bianconero. La squadra di Allegri si gode il passaggio del turno in Europa League ma già prepara il match delicato contro il Napoli. Un appuntamento fondamentale nella corsa ad un posto nella prossima Champions League ma soprattutto per la rivalità che da sempre segna gli incroci tra Madama e i partenopei.