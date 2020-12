Juve sconfitta: Milan unica imbattuta nei top 5 campionati d'Europa

In virtù della sconfitta della Juventus, il Milan è ora l'unica squadra ancora imbattuta nei cinque maggiori campionati europei.

Lo 0-3 rimediato contro la è un duro colpo assestato alle ambizioni della , passata da un possibile aggancio all' alla discesa a 24 punti, frutto della sentenza emessa ieri dal CONI in merito alla discussa gara col che verrà giocata.

Ma la sconfitta di ieri, oltre ad essere la prima della gestione Pirlo in , ha un valore speciale soprattutto per il capolista, che ha la possibilità di allungare sui bianconeri in caso di successo con la .

1 - Con la sconfitta di ieri della Juventus, l'#ACMilan è l'unica squadra ancora imbattuta in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei (9V, 4N). Identità.#MilanLazio #SerieATIM pic.twitter.com/lsSzj9QNB7 — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 23, 2020

I rossoneri, infatti, ora sono l'unica squadra ancora imbattuta nei cinque maggiori campionati europei ( , Premier League, Serie A, e ): 9 pareggi e 4 sconfitte nelle 13 partite fin qui disputate, con l'occasione di chiudere il 2020 in bellezza.

Recentemente, però, il Milan ha rischiato seriamente di veder cadere questo primato: col è stato necessario il siluro di Hernandez allo scadere per evitare la sconfitta, mentre al 'Ferraris' è stato Kalulu ad impedire al di esultare per la vittoria.