Juve, Roma e Atalanta a caccia dell'Europa League: si decide tutto negli ultimi 90'

Tutto ancora aperto a 90 minuti dal termine per i posti in Europa League e Conference League: le combinazioni per determinare la classifica finale.

Un finale mozzafiato e tutto da scrivere. L’epilogo perfetto di una stagione che ha visto il calcio italiano tornare alla ribalta in campo internazionale con non una e nemmeno due ma ben tre finali internazionali.

Archiviata l’amarezza per la sconfitta a Budapest della Roma ai calci di rigore in finale di Europa League contro il Siviglia, è tempo di ultimi verdetti nel campionato di Serie A con gli ultimi 90 minuti da disputare che sanciranno non solo la terza retrocessa in Serie B ma anche chi giocherà nella prossima Europa League e in Conference League.

Dopo aver definito il quadro delle prime quattro piazze che valgono il pass per la Champions League 2023/2024, con Lazio, Inter e Milan dopo il Napoli campione d’Italia, ora Roma, Juventus e Atalanta si giocano dalla quinta alla settima posizione proprio nella 38ª ed ultima giornata.

Già certe di un posto in Europa, le tre squadre dovranno solamente definire attraverso i risultati dell’ultima gare della stagione quello che sarà l’ordine di arrivo, con il piazzamento che decreterà proprio la qualificazione alle coppe europee nella prossima stagione.

OTTO SQUADRE ITALIANE IN EUROPA?

La quinta e la sesta voleranno in Europa League, mentre per la settima è assicurato un posto in Conference League. Proprio quest’ultima offrirà, inoltre, la ghiotta occasione di portare in Europa ben otto squadre italiane nella prossima stagione in caso di vittoria della Fiorentina a Praga mercoledì prossimo 7 giugno contro il West Ham.

EUROPA LEAGUE E CONFERENCE LEAGUE, TUTTE LE COMBINAZIONI

Al momento la classifica vede appaiate nel giro di due punti Atalanta, Roma e Juventus con i bergamaschi a quota 61, i giallorossi a seguire a 60 e la Vecchia Signora a chiudere il terzetto con 59 lunghezze in seguito alla penalizzazione inflitta di 10 punti.

Atalanta e Roma ospiteranno nell’ultimo turno rispettivamente Monza e Spezia, mentre la Juve di Allegri sarà di scena alla Dacia Arena di Udine.

In caso di parità di punti in classifica, situazione che potrebbe verificarsi tra le combinazioni varie e che prevede il ricorso ai risultati degli scontri diretti per determinare l’ordine d’arrivo, l’Atalanta è in vantaggio sulla Roma. I giallorossi sono avanti sulla Juve, che a sua volta ha gli scontri diretti a favore con i bergamaschi.

I bianconeri sono in Europa League, dunque, se battono l’Udinese e una tra Atalanta e Roma non vince. Discorso diverso per le altre due. L’Atalanta arriva quinta o sesta se batte il Monza, pareggia contro il Monza e una tra Juventus e Roma non vince o perde contro il Monza e una tra Juventus e Roma non vince, mentre la Roma va in EL se batte lo Spezia, pareggia contro lo Spezia e la Juve non vince o perde contro lo Spezia e la Juve non vince.