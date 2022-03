Juve, rebus centrocampo: in Nazionale brillano Fagioli, Rovella e Miretti

Tra le prerogative della Juventus in sede di mercato estivo c'è sicuramente la ferma intenzione di rinvigorire la cifra qualitativa del reparto di centrocampo.

All'interno di un reparto che ha zoppicato per larghi tratti della stagione, la sensazione è che gli uomini di mercato bianconeri siano pronti a mettere in atto un'operazione di restyling del pacchetto in mediana.

Locatelli e McKennie rappresentano i punti fermi e lo stesso vale per Zakaria, arrivato a gennaio dal Gladbach. Sul resto aleggia un gigantesco punto di domanda: Bentancur è stato ceduto a gennaio a titolo definitivo al Tottenham, mentre Ramsey è sbarcato alla corte dei Rangers solamente in prestito.

Tutta da definire, invece, è la situazione di Arthur e Rabiot, protagonisti un'esperienza in bianconero scandita dalla troppa discontinuità e dai tanti passaggi a vuoto.

In attesa di comprendere quali saranno le mosse che andranno a plasmare il centrocampo della Juve, la società zebrata monitora i progressi dei propri giovani impegnati con le Nazionali giovanili durante la sosta: l'Under 21 di Nicolato ha superato 1-0 la Bosnia Erzegovina grazie al goal decisivo di Nicolò Rovella, in forza al Genoa ma di proprietà della Juventus. Insieme al classe 2001 è rimasto in campo per 90' anche il coetaneo Nicolò Fagioli, quest'anno in prestito alla Cremonese e protagonista di una pregevole stagione in Serie B.

Infine, doverosa menzione anche per l'Under 19 che si è qualificata per la fase finale degli Europei di categoria regolando 2-0 il Belgio: in goal l'interista Casadei e lo juventino Fabio Miretti, fresco di esordio in Serie A contro la Salernitana.

Difficile, se non impossibile, pensare di vederli tutti e tre in pianta stabile nel giro della prima squadra di Allegri già dalla prossima stagione. Su tutti, solo Rovella calca il palcoscenico della Serie A da ormai due anni e non è da escludere che toccherà proprio al ragazzo di Segrate completare il reparto mediano bianconero, prossimo ad una pesante restaurazione.