Juve, primi bagliori di Sarrismo: dominio nel possesso palla, nei tiri e nei corner

Contro l'Atletico Madrid la Juve ha mostrato i primi segnali di Sarrismo: i bianconeri hanno dominato nel possesso, nei tiri e nei calci d'angolo.

Non sempre il risultato nel calcio è espressione di quanto fatto da una squadra sul campo. È questo il caso della sfida dell'International Champions Cup 2019 fra l' e la . Sotto il profilo del punteggio infatti i bianconeri hanno avuto la peggio sui Colchoneros, ma i dati statistici della partita rivelano come invece alla Friends Arena di Stoccolma si siano visti i primi importanti segnali di Sarrismo.

I numeri della Juventus sono infatti impressionanti. I Campioni d' hanno dominato gli spagnoli innanzi tutto sotto il profilo del possesso palla, facendo registrare il 59,5% contro 40,5% dei Colchoneros di Simeone.

Non solo: schiacciante la supremazia della Vecchia Signora anche per quanto riguarda i tiri, con 27 conclusioni, di cui 6 nello specchio, cifra che rappresenta un record per l'edizione 2019 dell'ICC, contro le 11 conclusioni degli avversari, di cui 3 nello specchio.

C'è infine anche il dato dei calci d'angolo, che non ha bisogno di ulteriori commenti: 14-1 in favore dei piemontesi, il cui unico difetto è stato quello di non riuscire a tradurre la supremazia espressa nel gioco in un risultato vincente.