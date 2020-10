Juve, Paratici su Dybala: "E' stato fuori 2 mesi, viene da 10 giorni di antibiotico"

Poco prima della partita di della , contro la DInamo Kiev, Fabio Paratici ha parlato come di consueto a 'Sky Sport'. Ha spiegato soprattutto l'assenza tra i titolari di Paulo Dybala, che tanto sta facendo discutere.

"Dybala sta un po' meglio, come ha spiegato ieri il mister è stato fuori per due mesi, ha cominciato ad allenarsi con noi solo due giorni prima della pausa per le nazionali, poi è stato male lì ed ha avuto dieci giorni di antibiotici, restando nella sua stanza da letto. Quindi ovviamente è in ripresa, ma sta bene".