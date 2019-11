Juve, Paratici su Ronaldo: "Con Sarri c'è feeling, decisione presa insieme"

Fabio Paratici ha parlato dell'esclusione di Cristiano Ronaldo e fatto chiarezza: "Decisione presa da lui e Sarri, ieri si sono parlati, c'è feeling".

Cristiano Ronaldo è il grande assente della per la sfida di Bergamo contro l' . Il portoghese non è stato convocato per problemi fisici, ma come spiega Fabio Paratici non c'è alcun caso.

Il Chief Football Officer dei bianconeri ha parlato a 'Sky Sport' del rapporto tra CR7 e Maurizio Sarri, affermando che c'è feeling e la decisione di non giocare è stata presa in comune accordo.

"Tra Sarri e Ronaldo c’è grande feeling, ieri si sono parlati e hanno deciso insieme di continuare questo tipo di percorso di guarigione e intanto allenarsi, perché negli ultimi 15-20 giorni non si è allenato con continuità".

Chiuso il caso legato anche alla sostituzione contro il che aveva fatto discutere: Sarri attende, Ronaldo si allena e corre verso il recupero, puntando l'Atlético.