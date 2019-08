Juve-Napoli, Sarri vuole esserci: attende l'ok dei medici per andare in panchina

Dopo i problemi di polmonite, Maurizio Sarri vuole tornare in panchina e vuole farlo per Juventus-Napoli. Si attende l'ok da parte dei medici.

Ha saltato per polmonite la trasferta di , prima di campionato vinta 0-1, ma per - Maurizio Sarri vuole esserci. Per fare l'esordio sulla panchina bianconera in una partita che non è come le altre, soprattutto per lui.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il comunicato della Juventus affermava che il tecnico avrebbe dovuto saltare le prime due uscite ufficiali stagionali, ma le carte in tavola a due giorni dalla sfida sembrano essere diverse. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', l'allenatore toscano vuol far di tutto per essere in panchina contro la sua ex squadra.

L'articolo prosegue qui sotto

La decisione finale, ovviamente, spetterà ai medici e dovrebbe arrivare nella giornata di domani: se ci sarà l'ok, Sarri potrà sedersi per la prima volta in panchina all'Allianz Stadium non da avversario. Altrimenti dovrà seguirla da casa, con il suo braccio destro Giovanni Martusciello al timone.

I problemi di polmonite che hanno afflitto il tecnico bianconero starebbero man mano sparendo: non ha ancora ripreso la direzione degli allenamenti, anche ieri alla Continassa dopo la riunione tecnica con i collaboratori si è ritirato nel suo ufficio. Poi è uscito per pochi minuti sul campo.

La prossima uscita spera di farla in maniera ufficiale allo Stadium. Tutto starà nella decisione dei medici. In caso gli venisse negato di sedersi in panchina, secondo il 'Corriere dello Sport' Sarri chiederà di poter fare almeno il discorso pre-partita. Ed essere, anche marginalmente, un po' protagonista di Juventus-Napoli. La sua partita.