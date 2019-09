Juve-Napoli, Koulibaly si scusa per l'autogoal: "Mi dispiace ma devo, dobbiamo accettarlo"

Autore dell'autogoal che in pieno recupero ha deciso Juventus-Napoli, Koulibaly si è voluto scusare per l'errore: "Fa male perché dopo una rimonta".

Una gara incredibile. Da 3-0 a 3-3, con quel colpo di scena finale dettato dall'autogoal di Koulibaly. Erano anni che - non regalava così tanti goal ed emozioni da montagne russe.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dall'euforia dei bianconeri dopo il triplo vantaggio al ritrovato ardore degli azzurri al termine di un'incredibile rimonta. A chiudere la serata dello Stadium è stata però la disperazione di Kalidou Koulibaly per quella maldestra autorete che in pieno recupero ha regalato la vittoria alla Juventus, vanificando i tre goal segnati in quindici minuti dal Napoli.

Un gesto tecnico sbagliato per il quale il difensore senegalese si è voluto scusare con il popolo partenopeo al termine della gara, affidando il proprio pensiero a un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale.

È un autogol che mi fa male perché è arrivato dopo una rimonta incredibile. Mi dispiace ma devo, dobbiamo accettarlo: siamo forti. L’abbiamo dimostrato.

Lo dimostreremo 💪🏿#KK #JuveNapoli pic.twitter.com/vyJsYaTqFq — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) August 31, 2019

Poche righe che racchiudono però anche un incoraggiamento per la squadra, con il Napoli che ieri sera ha infatti dimostrato di poter ribaltare la gara da un momento all'altro. Una forza emersa nel secondo tempo, dopo una prima frazione di gara in cui gli azzurri hanno dovuto inseguire più che attaccare.

Resta una fantastica rimonta su un campo difficile come lo Stadium, anche se alla fine a portarsi a casa i tre punti è stata la Juventus.