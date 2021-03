Il Mattino - Juve-Napoli, ipotesi nuovo rinvio: lo ha chiesto De Laurentiis

Il presidente del Napoli avrebbe chiesto di riprogrammare la partita, attualmente fissata per il 17 marzo, prima data utile.

Juventus-Napoli, una saga infinita. La partita che si doveva giocare lo scorso 4 ottobre è rimasta in sospeso per mesi, fino a trovare una prima data utile: il 17 marzo. Con il match di ritorno già disputato.

La data è spuntata dopo l'eliminazione del Napoli dall'Europa League, per mano del Granada. Secondo quanto riportato dal 'Mattino', però, la partita potrebbe subire un altro spostamento.

A chiederlo sarebbe stato Aurelio De Laurentiis, che in Lega la scorsa settimana avrebbe lanciato la proposta, ancora da valutare.

L'unica condizione per cui la proposta potrebbe diventare più concreta sarebbe in caso di eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto.

I discorsi si rimanderanno dunque alla prossima settimana. Se però i bianconeri dovessero passare il turno, trovare altre date potrebbe diventare ben più complicato.