Juve-Napoli, Insigne in lacrime all'intervallo: ha rivelato di stare male

Lorenzo Insigne è scoppiato in lacrime quando all'intervallo ha rivelato di essersi infortunato nel riscaldamento di Juventus-Napoli.

Una settimana dopo, emergono nuovi retroscena su - , la partita finora più incredibile della 2019/20, terminata 4-3 per i bianconeri con l'autogoal decisivo di Koulibaly dopo la rimonta partenopea.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Alla rimonta non ha partecipato Lorenzo Insigne, che non è rientrato dagli spogliatoi, sostituito da Lozano. Insigne ha accusato un problema muscolare nel riscaldamento, che si è portato avanti per tutto il primo tempo senza brillare.

Secondo il 'Corriere dello Sport' durante l'intervallo, negli spogliatoi e con la squadra sotto 2-0, il capitano del Napoli ha rivelato ai compagni di non stare bene. E, facendolo, sarebbe scoppiato in lacrime.

Il problema al flessore non è fortunatamente peggiorato nei 45 minuti in campo, ma Insigne non è potuto andare in nazionale e in questi giorni sta proseguendo il suo programma di lavoro a Castel Volturno in attesa del rientro in campo.