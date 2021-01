Juve-Napoli, finalmente si gioca: primo scontro dopo le polemiche

La Supercoppa Italiana tra Juve e Napoli è il primo confronto tra le due squadre dopo i veleni successivi alla mancata disputa del match di Serie A.

Parola al campo, finalmente. e si giocano il primo trofeo della stagione, la , che è anche il primo confronto dell'annata tra le squadre: colpa del veleno generatosi dopo il 4 ottobre , giorno designato per la disputa dell'incontro della terza giornata di .

E proprio quel 4 ottobre che i partenopei non si presentano all'Allianz Stadium, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'ASL e preso atto delle positività di Zielinski ed Elmas, successive alla sfida col (colpito a sua volta con oltre dieci calciatori positivi).

La Juventus, invece, sul campo si presenta eccome dopo aver ribadito la sua intenzione di voler onorare l'impegno; anche la Lega di Serie A conferma lo svolgimento, che però non avverrà mai a causa del mancato viaggio degli azzurri alla volta di .

Dieci giorni più tardi, ecco la sentenza del Giudice Sportivo: 3-0 a tavolino in favore della Juventus e un punto di penalizzazione in classifica per il Napoli. La società presieduta da Aurelio De Laurentiis annuncia il ricorso alla Corte d'Appello federale, respinto dalla stessa il 10 novembre.

Le speranze azzurre di aver ragione in tribunale sono affidate al Collegio di Garanzia del CONI che, il 22 dicembre, opta per l'annullamento della penalizzazione e cancella il 3-0 a tavolino, ordinando che la sfida venga giocata.

"Il Collegio di Garanzia, all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi oggi, ha accolto il ricorso presentato dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, ha annullato senza rinvio la decisione Corte Sportiva d'Appello presso la FIGC, adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, adottata con C.U. n. 65 del 14 ottobre 2020 (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui è stata irrogata, a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli (che si sarebbe dovuta disputare in data 4 ottobre 2020) e della penalizzazione di un punto in classifica".

Non si conosce ancora la data del recupero ma, per ora, dobbiamo accontentarci di una finale di Supercoppa Italiana che si preannuncia scintillante: da un lato una Juventus colpita al cuore dall' nel derby d' , dall'altro il Napoli rigenerato dalla goleada riservata alla .

Alla luce di questi risultati, i partenopei sembrano approcciare alla sfida con un umore migliore e con la speranza che l'esito sia lo stesso del 17 giugno 2020, quando la lotteria dei calci di rigore dell'ultimo atto della sorrise a Insigne e compagni.

La Juventus, dal canto suo, ha l'occasione di tornare a riempire la bacheca e acquisire un pezzo di fiducia in vista del prosieguo di una stagione interlocutoria, caratterizzata dai frequenti bassi del campionato e dagli alti del successo nel girone di ai danni del .

Comunque vada, il desiderio degli spettatori neutrali è chiaro: poter godere di un ottimo spettacolo al 'Mapei Stadium', in quello che - almeno a giudicare dai risultati della scorsa stagione - è il meglio che il calcio italiano possa offrire. Le polemiche, per una volta, meglio accantonarle.