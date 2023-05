Vlahovic parzialmente in gruppo: migliorano le condizioni verso Juve-Milan

Dopo lo stop di ieri, il serbo è tornato a svolgere una parte d'allenamento con il resto del gruppo: la presenza in Juve-Milan resta a rischio.

Dopo il lunedì da incubo, la Juventus prepara la sfida contro il Milan, in programma domenica sera all’Allianz Stadium.

Incassate prima la penalizzazione di 10 punti e poi la sconfitta al Castellani di Empoli, i bianconeri di Massimiliano Allegri cercano la vittoria del riscatto e dell’orgoglio contro il Diavolo.

Il tecnico livornese non sa ancora se potrà contare su Dusan Vlahovic in vista della penultima gara della stagione.

Il serbo è alle prese con un affaticamento al tendine sartorio e ha lavorato a parte nella giornata di ieri.

Un stop preventivo al quale è seguito un allenamento svolto in parte con il resto del gruppo nella giornata di oggi, venerdì 26 maggio.

Le condizioni di Vlahovic sono migliorate anche se la sua presenza è da considerarsi ancora in dubbio. Il classe 2000 sarà, infatti, monitorato nella giornata di domani e domenica stessa, a poche ore dal big match, con Allegri che deciderà solamente a ridosso del fischio d’inizio, in accordo con lo staff medico, se schierarlo oppure rinunciare a lui.

Vlahovic, che in questa stagione ha già dovuto fare i conti con la pubalgia, ha totalizzato finora 10 goal e 1 assist in 25 gare.

Al momento le percentuali sembrano propendere per il recupero di Vlahovic: in caso di forfait Moise Kean insidia Milik per un posto nel tandem d’attacco accanto ad Angel Di Maria.