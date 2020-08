Juve-Lione, i dubbi di Sarri: possibilità Cuadrado nel tridente

Il colombiano al posto di Bernardeschi, Pjanic e Dybala sono i tre grandi punti interrogativi di Sarri verso la sfida di ritorno contro i francesi.

- , meno quattro. Il countdown verso la in casa Juventus è partito già da oltre una settimana, dopo che Sarri e i suoi giocatori si sono goduti la festa, come aveva voluto in primis il tecnico. Per sgombrare un po' la testa, per riposare e staccare la spina. Prima di riattaccarla in questa settimana, nella quale i bianconeri si giocano la qualificazione alla Final Eight di Lisbona.

I giorni di vigilia, comunque, portano anche dubbi, interrogativi e nodi da sciogliere. Il pimo, il più grande: le condizioni di Paulo Dybala, l'uomo probabilmente più in forma della Juventus estiva del 2020, l'uomo che contro la nove giorni fa ha rimediato un problema muscolare che potrebbe estrometterlo dalla sfida. Condizioni da valutare. In caso, comunque, pronto Higuain. Ricambio naturale.

Il secondo, invece, è legato al grande ex della sfida, Miralem Pjanic. Intoccabile e insostituibile fino a Juventus- . Nelle ultime sette, però, solo tre volte da titolare. Per tre volte in panchina senza subentrare, più la squalifica all'ultimo. Utiliizzo ridotto. In più, senza mai rimanere in campo per 60 minuti. Presenza dal primo minuto in dubbio, da valutare. Anche se Matuidi e Ramsey non sono apparsi particolarmente in salute.

Terzo dubbio, relativo alla fascia destra d'attacco. Se a sinistra c'è CR7 e al centro uno dei due argentini, dalla parte opposta del campo c'è un ballottaggio aperto. Non riguarda Douglas Costa, che con ogni probabilità rimarrà ai box. Bernardeschi, infatti, secondo 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe vedersi sopravanzare da Juan Cuadrado nelle gerarchie per completare il tridente.

Il colombiano in stagione è stato piuttosto stabilmente utilizzato come terzino destro, peraltro con risultati soddisfacenti. In nove occasioni ha alzato il baricentro e giocato da ala, compresa la gara d'andata e la sfida del Wanda Metropolitano nei gironi di Champions contro l'Atlético. La decima potrebbe essere contro il Lione: la sua imprevedibilità nel dribbling e nelle giocate potrebbe rivelarsi necessaria più dell'equilibrio che garantisce invece Bernardeschi.

Sarri ha ancora tre giorni di tempo per maturare una decisione tattica che può rivelarsi chiave. Difficile aspettarsi grandi sorprese (qualcuno sui social invocava Zanimacchia), facile aspettarsi una che vorrà ribaltare a ogni costo l'1-0 dell'andata e prendersi il palcoscenico di Lisbona.