Juve-Lazio, Leiva e Luis Alberto ammoniti: salteranno il Brescia

Le ammonizioni e le espulsioni rimediate in Supercoppa valgono poi in Serie A: Leiva e Luis Alberto, essendo diffidati, salteranno quindi il Brescia.

Lucas Leiva e Luis Alberto salteranno la sfida di , al rientro dalla sostra, tra e , in programma per il 5 gennaio. Il motivo? I cartellini gialli rimediati nella partita contro la , valida per la .

Come infatti alcuni di voi sapranno, le ammonizioni e le espulsioni rimediate in Supercoppa valgono anche in Serie A, come se fosse una semplice giornata di campionato.

Lucas Leiva e Luis Alberto erano già diffidati e con l'ammonizione contro la Juventus dovranno saltare la prima giornata di Serie A dopo la sosta. Gli altri diffidati per la Lazio sono Acerbi, Lulic e Parolo.

Per la Juventus invece non c'è nessun giocatore in diffida e quindi soltanto in caso di espulsione, un suo giocatore, salterà la prossima giornata di campionato.