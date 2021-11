Juve, la rivelazione di Capello: "Avevo consigliato ad Allegri di non rientrare"

Gli azzurri mi piacciono molto, giocano un bel calcio e con Victor hanno qualcosa in più: con forza, determinazione e grinta dà una potenza di fuoco che mancava negli scorsi anni a Napoli, è fondamentale".Nel corso di un'intervista a 'Radio Rai', Fabio Capello ha parlato della difficile situazione che sta attraversando la Juventus in piena crisi di gioco e risultati.

L'ex allenatore di Roma, Milan e, appunto, Juve, rivela che, in estate, ha consigliato a Massimiliano Allegri di non tornare a sedersi sulla panchina bianconera:

"Avevo consigliato ad Allegri di non rientrare, dicendogli che sarebbe stato l'ombrellone di tutti i guai. I giocatori non si esprimono come dovrebbero e in campo si vede. Il dna della Juventus è quello di vincere, ma in questo momento non si vede: si dà la colpa all'allenatore e basta ma non è così, la situazione non è semplice da ribaltare".