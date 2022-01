Juve, l'attacco alza i giri del motore: 12 goal in 5 gare nel 2022, al top con il Real

Smaltita la delusione della Supercoppa Italiana, la Juventus centra l'obiettivo del passaggio del turno in Coppa Italia regolando la Sampdoria a domicilio con un secco 4-1.

Il poker rifilato ai doriani matura nel segmento stagionale più convincente da parte della formazione bianconera che da un paio di mesi a questa parte ha sicuramente mostrato maggiore continuità di rendimento. E in tal senso, i numeri parlano chiaro: dopo le due sconfitte consecutive di fine novembre contro Chelsea e Atalanta, la truppa allenata da Massimiliano Allegri ha totalizzato 8 vittorie, 2 pareggi e un solo ko - in Supercoppa, appunto - nelle ultime 11 partite ufficiali.

All'imbocco del nuovo anno, Madama sembra aver compiuto uno step importante dal punto di vista realizzativo: nelle prime 5 gare del 2022, infatti, la Juve ha realizzato ben 12 goal annoverando nel conteggio tutte le competizioni nazionali. A livello dei principali campionati europei, soltanto il Real Madrid è riuscito ad emulare tale score, mentre alle loro spalle ci sono Chelsea e Fiorentina, staccate di una lunghezza.

12 - Record gol squadre dei maggiori 5 campionati europei in tutte le competizioni nel 2022:



🇮🇹 #Juventus: 12

🇪🇸 Real Madrid: 12

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea: 11

🇮🇹 Fiorentina: 11



Rinata.#JuventusSampdoria #CoppaItaliaFrecciarossa — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) January 18, 2022

Dei 12 centri messi a referto in questa prima parte di 2022, 7 sono arrivati in Serie A, frutto del pareggio interno contro il Napoli, del clamoroso 4-3 sul campo della Roma e del 2-0 interno all'Udinese. Poi l'illusorio goal di McKennie in Supercoppa ed infine il poker di Coppa Italia.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel dettaglio, sono ben nove i calciatori della Juve che hanno già trovato la via del goal nella fase embrionale del nuovo anno: Chiesa, Dybala (3 centri), Locatelli, Kulusevski, De Sciglio, McKennie (2), Cuadrado, Rugani e Morata.