Juve-Inter, clima teso tra i tifosi cinesi: lancio di bottiglie e striscione

Scontri a Nanchino tra i tifosi cinesi di Juventus e Inter: lancio di bottiglie e striscione nerazzurro "Rubare è nel DNA della Juve".

Il derby d' tra e non è mai una sfida come tutte le altre, nemmeno se la gara in questione è un'amichevole valida per l'International Champions Cup (calcio d'inizio alle ore 13.30 italiane).

Teatro del big match lo stadio di Nanchino in dove risiede la sede di Suning, azienda proprietaria della società milanese con l'acquisto della maggioranza avvenuto nell'estate 2016.

Il clima all'esterno dell'impianto che ospiterà l'incontro è, però, tutt'altro che degno di un'amichevole: si registrano scontri tra le tifoserie cinesi, immagine che non fa di certo bene al calcio.

Clima tutt'altro che amichevole a Nanchino: volano bottiglie tra i tifosi di #Inter e #Juve, i sostenitori nerazzurri tirano fuori uno striscione con scritto "Rubare è nel DNA della " #JuveInter pic.twitter.com/Xa3vEV3xlV — Daniele Mari (@marifcinter) July 24, 2019

Lancio di bottiglie verso i tifosi nerazzurri che hanno esposto uno striscione con scritto "Rubare è nel DNA della Juve". Non può esserci spazio per la tranquillità quando si parla di Juventus-Inter, neanche nell'altra parte del mondo.