Juve-Inter, il goal di Cristiano Ronaldo andava annullato: la nuova regola sulla barriera

In base al nuovo regolamento i giocatori della squadra che attacca devono stare almeno a un metro di distanza dalla barriera.

Subito un caso da moviola tra e quando, durante la partita valida per l'International Champions Cup, si è verificato un episodio-manifesto del nuovo regolamento .

In base alle norme entrate in vigore l'1 giugno, infatti, i giocatori della squadra che attacca su un calcio di punizione devono posizionarsi almeno a un metro di distanza dalla barriera della squadra che difende . In caso contrario verrà fischiata una punizione indiretta in favore degli avversari.

In occasione della punizione di Cristiano Ronaldo, valsa il pareggio alla Juventus, invece Mandzukic si è posizionato proprio accanto ai giocatori dell'Inter. Ecco perchè il goal dei bianconeri, da nuovo regolamento, andava annullato.

L'arbitro cinese Zhang però, evidentemente distratto o non ancora informato sul cambio di normativa, ha convalidato la rete. Il primo caso da moviola della stagione è servito. Le protagoniste? Juventus e Inter, ovviamente.

A questo punto resta da capire come si regoleranno gli arbitri davanti alla nuova regola, considerato che durante la stagione ufficiale situazioni simili potrebbero ripetersi molto frequentemente. Le polemiche, insomma, sono dietro l'angolo.