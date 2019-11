Juve in ansia per Alex Sandro: rischia minimo due settimane di stop

La Juventus rischia di perdere Alex Sandro per almeno due settimane: le prime diagnosi parlano di una lesione all'adduttore. Stop di almeno 15 giorni.

Era uno degli intoccabili per Maurizio Sarri, il secondo più utilizzato della rosa dopo Leonardo Bonucci, davanti anche a Pjanic e Cristiano Ronaldo. Ora però la dovrà fare a meno di Alex Sandro per diversi giorni.

Secondo quanto riporta 'Tuttosport', l'infortunio che ha colpito il brasiliano in nazionale è una lesione all'adduttore della gamba destra. I tempi di recupero sono stimati di almeno 15 giorni, ma a seconda dell'entità della lesione potrebbero allungarsi.

Sandro non farà rientro subito a , bensì comincerà le terapie con la Seleçao per poi rientrare mecoledì, quando la squadra si ritroverà nuovamente al completo agli ordini di Sarri, per preparare il match contro l' .

A Bergamo certamente Alex Sandro non ci sarà, così come non sarà a disposizione per la sfida casalinga contro l' in e probabilmente contro il in casa.