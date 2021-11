Juve, a Londra una debacle storica: peggio di così in Champions solo 63 anni fa

La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League la Juventus l’ha già messa in cassaforte da tempo, quella patita contro il Chelsea a Londra, resta comunque una sconfitta pesante e in qualche modo storica.

I bianconeri sono infatti stati battuti con un netto 4-0 e dal punto di vista anche solamente prettamente statistico, la cosa ha un suo peso. Era da ventuno anni che la Vecchia Signora non perdeva con un passivo di quattro reti in Europa.

Allora, era il marzo del 2000, la Juve venne sconfitta ancora per 4-0 nella gara di ritorno degli ottavi di Coppa UEFA dal Celta Vigo. Ma c’è di più.

Se ci si concentra infatti esclusivamente sulla massima competizione per club, quello subito allo Stamford Bridge è per i bianconeri il secondo peggior k.o. di sempre. Per una debacle di proporzioni maggiori, bisogna tornare al lontano 1958 quando venne travolta 7-0 dal Wiener Sportklub in quella che allora era la Coppa dei Campioni.

C’è inoltre un altro dato sempre relativo alla Champions: i bianconeri hanno subito per 21 tiri per la prima volta dal 2018. Allora fu il Valencia, che calcò ben 26 volte, a fare meglio.