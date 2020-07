Juve, De Ligt brilla ancora: luce nel buio di Udine

Il centrale olandese corona col goal una prima stagione italiana chiusa in crescendo, dopo aver confermato tutte le aspettative.

Nel buio di Udine, brilla la stella di Matthijs De Ligt. Ormai una costante. Anche quando la delude, l'olandese è ormai spesso una nota positiva. Così come è capitato alla Dacia Arena: l'ex segna difende, lotta. Al termine, è il migliore dei suoi. A 21 anni da compiere il prossimo agosto, ma con la personalità di un veterano.

Il classe 1999 è il quinto giocatore più utilizzato da Maurizio Sarri in stagione - poco più di 3000 minuti, si gioca il terzo gradino del podio con Cuadrado e Alex Sandro, dietro a CR7 e Bonucci. Dall'infortunio di Chiellini, ha sempre trovato spazio. Tranne che per il finale di 2019, quando Demiral gli aveva provvisoriamente soffiato il posto.

Oggi la Juventus si gode un De Ligt in continua crescita. Arrivato già da star, si è confermato sui massimi livelli in un calcio diverso. Anche con la palla tra i piedi. Alla Dacia Arena è stato il migliore per passaggi completati complessivi (68 su 70, il 97,1% secondi i dati Opta) e nella metà campo avversaria (39 totali, il 97,4%).

Per 9 volte ha recuperato il possesso palla, aggredendo alto, come piace a Sarri. L'olandese è l'uomo giusto per alzare il baricentro. La scuola Ajax, in questo senso, si fa sentire. E la crescita nel pressing è anche merito del quasi ventunenne. Uno che, anche quando si tratta di segnare, non si tira indietro.

Quest'anno, il primo in A, De Ligt ha già segnato quattro goal. Si tratta di un record personale: nei due precedenti campionati di Eredivisie si era fermato a tre. Le quattro reti lo rendono anche il più giovane difensore dei cinque maggiori campionati europei 2019/20 ad aver segnato più di tre reti.

Dopo aver vinto il campionato in da capitano con l'Ajax, ora il classe 1999 si appresta a diventare campione d' con la Juventus. Probabilmente il primo di una lunga serie di successi che lo attende nella sua altrettanto lunga carriera.