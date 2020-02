Juve, contro il Lione zero tiri in porta: non capitava dal 2014

La Juventus perde contro il Lione e chiude con una statistica horror: nessun tiro nella porta di Lopes. In Champions non capitava dal 2014.

Una serata da dimenticare, sotto tutti i punti di vista. La esce dal Parc OL con un 1-0 da ribaltare tra tre settimane, nel match di ritorno dall'Allianz Stadium. Nella serata di però non c'è solo il risultato ad essere negativo: anche i numeri non rincuorano.

La squadra di Maurizio Sarri infatti nei 90 minuti non è riuscita a concludere verso la porta nemmeno per una volta. Secondo i dati 'Opta', in non capitava dal 2014, nella sfida contro l'Atlético Madrid, l'ultima della fase a gironi della stagione 2014/15.

Per trovare un'altra sfida europea bianconera senza conclusioni nello specchio bisogna tornare al 2006, contro l' , ai quarti di finale. Inoltre nelle ultime 9 partite di Champions League la Juventus aveva sempre trovato il goal. L'ultima volta in cui non ha segnato è stata la sfida d'andata contro l'Atlético Madrid dell'anno scorso, prima della rimonta.

Numeri negativi per l'attacco, ma anche per la difesa. Questa è infatti la settima partita in cui i bianconeri hanno subito goal. Un numero peggiore si trova soltanto se si torna a 10 anni fa, al 2010. Mai nel ciclo da Conte in poi era capitata una serie così, da cancellare nelle prossime sfide per ripartire.