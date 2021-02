Juventus, chimera Albinoleffe: sempre 1-1 tra prima squadra e Under 23

In tutti i precedenti contro il piccolo club della provincia bergamasca, i bianconeri hanno sempre ottenuto lo stesso risultato: 1-1. A ogni livello.

Una è la squadra più titolata e tifata d'Italia, l'altra una piccola realtà della provincia bergamasca. Eppure, tutti i confronti tra Juventus e Albinoleffe sono sempre finiti allo stesso modo: 1-1. Sia a livello di prima squadra, sia a livello di Under 23.

Come ha evidenziato 'La Stampa', per il club bianconero la squadra della val Seriana è davvero una chimera. A tutti i livelli. Nel 2006 i primi precedenti, nell'anno post calciopoli trascorso in Serie B. All'andata, 1-1 a sorpresa. Al ritorno, pure. In campo gente come Chiellini, Nedved e Trezeguet.

Sulla panchina dell'Albinoleffe c'era Emiliano Mondonico. Il club sognava la promozione in A, spesso sfiorata ma mai agguantata.

Il club seriano è finito in Lega Pro, dove in Serie C ha affrontato di nuovo la Juventus Under 23. E il risultato, ancora una volta, è stato sempre lo stesso: 1-1 per altre 3 volte, la scorsa stagione e la gara d'andata di quella attuale, finita in parità con i goal di Cori e Del Sole su rigore.

Oggi alle 12.30 i bianconeri sfidano nuovamente i seriani, in trasferta, per provare a cambiare la storia. E rompere il tabù dell'1-1.