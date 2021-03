Juve-Benvento, Inzaghi si gode l'impresa: "Mi ero già preparato il discorso per la sconfitta..."

Il Benevento compie l'impresa. Tre anni fa i campani guidati da Roberto De Zerbi avevano vinto a San Siro, quest'anno invece con Pippo Inzaghi in panchina hanno strappato la vittoria in casa della Juventus.

Un pomeriggio che sa d'impresa per Filippo Inzaghi, che a 'Sky Sport' ha commentato il successo. Rivelando di aver detto alla squadra che il pareggio poteva essere alla portata.

"Non capiterà molto spesso di fare 4 punti contro la Juve... Con la squadra sono stato chiaro: se in B abbiamo battuto tutti quei record, si poteva pensare di poter pareggiare con la Juve a Torino. Magari non vincere, ma pareggiare sì.

Quella di oggi rimarrà una partita da incorniciare per i miei giocatori. Io di belle giornate le ho già passate. Io mi ero già preparato il discorso in caso di sconfitta, devo essere razionale...".