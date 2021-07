Juve, Allegri sprona McKennie: "Quest’anno devi fare dieci gol in campionato"

Dopo la rete contro il Cesena, Massimiliano Allegri ha lanciato un messaggio forte e chiaro: McKennie sarà protagonista nella sua Juventus.

La prima Juventus dell'Allegri-bis supera alla Continassa il Cesena. Senza Paulo Dybala, fermato da un problema muscolare alla coscia sinistra, e in attesa di ritrovare i nazionali, che stanno rientrando dopo le vacanze in seguito alle fatiche tra Euro 2020 e Copa America, la squadra bianconera si imposta col risultato di 3-1 nella prima uscita stagionale.

C'era grande attesa per il ritorno sulla panchina della 'Vecchia Signora' di Massimiliano Allegri, che dopo due anni di pausa è tornato a guidare il club bianconero. Il tecnico livornese ha utilizzato misure drastiche sin da subito, escludendo dalla sfida contro la formazione di Lega Pro i giovani Frabotta, Fagioli e Di Pardo per motivi disciplinari.

Nel match, vinto grazie alle reti di De Winter, McKennie e Soulé, sono arrivate le prime indicazioni tattiche sulla Juventus targata Massimiliano Allegri. L'allenatore toscano punta molto sul centrocampista statunitense e lo ha fatto capire proprio dopo il goal dell'ex Schalke 04, che al 34' ha ricevuto la sfera da Soulé, ha saltato due avversari e ha scaricato in rete.

Le reti. Allegri chiede a Weston McKennie di essere micidiale in fase realizzativa. Dopo il goal contro il Cesena, il tecnico livornese ha urlato al suo calciatore: "Quest’anno devi fare dieci gol in campionato". Nella sfida di ieri, il classe 1998 è stato utilizzato come mezzala nel 4-3-3 disegnato dall'ex allenatore di Cagliari e Milan.