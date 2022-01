La Juventus ritrova Danilo: titolare al centro della difesa in Coppa Italia

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri continua fare i conti con le tante assenze, ma in vista del prossimo impegno c'è anche un importante ritorno. Il giocatore in questione è Danilo, out per infortunio dallo scorso novembre e in panchina in Supercoppa Italiana contro l'Inter, ma senza scendere in campo.

Il brasiliano ex Manchester City è stato inserito tra i convocati per il match contro la Sampdoria valido per gli ottavi di Coppa Italia ed è pronto a scendere in campo dal primo minuto al centro della difesa in coppia con Rugani.

Per Danilo è la fine di un lungo periodo vissuto lontano dai campi, iniziato il 20 novembre 2021 a causa di una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra rimediata nei primi minuti della sfida contro la Lazio.

Fino a quel momento il difensore bianconero ha totalizzato in stagione 14 presenze tra campionato e Champions League, fornendo anche un assist (rivelatosi ininfluente nella sfida persa per 2-1 contro il Verona).

Danilo va a rimpolpare un reparto difensivo che, in vista della sfida contro la Sampdoria, dovrà fare a meno dello squalificato De Ligt e di Bonucci (out per noie muscolari). Un recupero importante per la retroguardia bianconera che in campionato, malgrado le assenze, ha subito 20 goal (meglio hanno fatto solo Napoli, Inter e Torino).