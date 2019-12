Juve alla prima sconfitta, Sarri: "Gli episodi sono stati sfavorevoli"

Maurizio Sarri ha parlato al termine di - ai microfoni di 'DAZN'.

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo fatto molto bene e concesso un goal allo scadere. Dovevamo andare all’intervallo in vantaggio. Poi gli episodi ci sono stati sfavorevoli, in parità numerica abbiamo giocato una buonissima partita".

"Sul secondo goal non abbiamo rispettato le consegne, Dybala e Bernardeschi dovevano essere in altre posizioni. È una disattenzione che si paga. Il rosso? La palla andava per vie esterne a 40 metri dalla porta, credo l'ammonizione fosse più giusta".

"Sembra interessato il collaterale, non so a che livello. Per noi è un giocatore fondamentale, abbiamo pagato la sua uscita".

"Nel primo tempo non ho visto tanti errori, la squadra ha palleggiato bene. Un po' lenti nel reagire sulla palla mossa da angolo sul goal dell'1-1. Nel secondo tempo in una fase di stanca un paio di episodi ci hanno condizionato il risultato, bisogna stare attenti ai dettagli"

"A centrocampo mancano tantissimi giocatori per infortunio, è andato in sofferenza anche numericamente. Bisognerà inventarsi qualcosa nelle prossime settimane. Vediamo le situazioni degli infortunati, speriamo siano situazioni risolvibili velocemente"