Juve a Parigi senza Di Maria: l'argentino non è stato convocato

'El Fideo' ci ha provato, ma non ha recuperato dopo il problema patito a Firenze: salterà il ritorno da ex al 'Parco dei Principi.

Vigilia di Champions problematica per la Juventus che in casa del PSG dovrà fare a meno di Angel Di Maria.

L'argentino, infatti, non è stato convocato da Massimiliano Allegri per la gara d'esordio della fase a gironi della massima rassegna continentale.

'El Fideo' uscito malconcio dalla trasferta di Firenze, ha tentato il recupero in extremis ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca dicendo addio alla possibilità di tornare a Parigi per la prima volta da ex.

Quello di Di Maria in bianconero è stato un inizio di stagione piuttosto travagliato: nella gara d'esordio contro il Sassuolo - dove ha segnato l'1-0 - è stato fermato da un problema al flessore.

Rientrato, a gara in corso, contro lo Spezia nel turno infrasettimanale, ha giocato da titolare anche contro la Fiorentina prima di arrendersi all'intervallo - sempre per noie muscolari - ed essere rilevato da De Sciglio.