Juric congeda Sirigu: "Milinkovic-Savic sarà il primo portiere del Torino, Berisha il secondo"

Sembra essere ormai arrivata al capolinea l’avventura si Salvatore Sirigu al Torino. Il portiere della Nazionale, che nelle ultime quattro stagioni ha difeso la porta granata, sembra infatti destinato a trasferirsi altrove.

Ivan Juric, nel giorno della sua presentazione come nuovo tecnico del Torino, ha infatti annunciato di voler puntare su Milinkovic-Savic ed il nuovo arrivato Berisha, avendo tra l’altro già stabilito quali saranno le gerarchie iniziali.

Di Sirigu ha parlato anche il presidente Urbano Cairo.

“Sirigu è rimasto qui per quattro anni. Forse nell’ultima stagione l’ho visto meno felice di essere con noi. Probabilmente aveva ambizioni diverse o un desiderio diverso e dunque in questo caso poteva essere giusto accontentarlo e di fargli fare ciò che ritiene essere meglio per lui”.