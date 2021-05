Juric sarà il nuovo allenatore del Torino: accordo per tre anni

Ivan Juric si appresta a lasciare il Verona e a firmare col Torino: l'allenatore croato guadagnerà due milioni di euro all'anno più bonus.

Lo sfogo di domenica in diretta tv, con il senno di poi, diventerà l'ultima apparizione pubblica di un certo rilievo di Ivan Juric come allenatore del Verona. Dopo due anni in riva all'Adige, una nuova avventura attende il croato: addio all'Hellas, nel suo futuro c'è il Torino.

Come rivela 'Sky Sport', Juric e la dirigenza del Toro hanno trovato un accordo: tre anni di contratto a due milioni di euro più bonus all'anno. Sarà dunque l'ormai ex gialloblù a rimpiazzare sulla panchina granata Davide Nicola, subentrato a stagione in corso a Marco Giampaolo e capace di conquistare la salvezza come aveva fatto anche 12 mesi prima al Genoa.

Juric, che presto rescinderà un contratto in scadenza nel 2023, lascia dunque il Verona dopo un biennio esaltante: ha preso in mano una squadra neopromossa in A e le ha dato un'identità, un gioco e un'organizzazione, permettendole di battersi ad armi pari anche contro le grandi del nostro campionato.

Non è un caso che l'Hellas abbia provato in tutti i modi a convincere Juric a rimanere, allontanando il proprio tecnico dalle inevitabili sirene di mercato. Ma alla fine il croato ha deciso: sarà Torino.