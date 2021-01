Juric non ci sta: "Voci su Zaccagni al Napoli? Ci vuole rispetto"

Domani saranno avversari ma nel prossimo futuro Zaccagni potrebbe vestire la maglia del . Ecco perché in conferenza è stato chiesto a Juric se il giocatore verrà schierato regolarmente domenica pomeriggio.

Una domanda non troppo gradita al tecnico del , che chiede maggiore rispetto per la sua società.

"Non mi piace quando si parla così del Verona, o quando il procuratore parla così di Zaccagni. Per me è una mancanza di rispetto. Non vedo altre squadre che vendono. Quando si parla così non mi piace".