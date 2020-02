Junior Firpo racconta i suoi inizi: "Il calcio non mi piaceva, tornavo a casa e piangevo"

Quella di Junior Firpo è una carriera arrivata nella sua fase ascendente. Dopo essere esploso con la maglia del Betis , l’esterno nato a Santo Domingo, ma trasferitosi in a soli 6 anni, la scorsa estate ha fatto il grande salto approdando al .

Eppure il suo primo approccio con il mondo del calcio è stato tutt’altro che positivo. Da bambino infatti, il terzino blaugrana non solo non amava lo sport nel quale poi è riuscito ad imporsi, ma provava addirittura un senso di odio.

A confermarlo è stato lui stesso in un’intervista rilasciata a Barça TV.

“Mi hanno fatto giocare a calcio in modo che potessi fare amicizia, ma a me non piaceva. Ogni pomeriggio, finito l’allenamento, tornavo a casa e piangevo. Chiesi di non farmi giocare più, dissi che non sapevo di cosa si trattasse. Giocare non mi piaceva”.