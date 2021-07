Junior Firpo passa al Leeds: l'ex obiettivo del Milan saluta il Barcellona

L'esterno dominicano, naturalizzato spagnolo, lascia i blaugrana dopo due anni e approda alla corte di Marcelo Bielsa.

Adesso è ufficiale: Il Barcellona saluta anche Junior Firpo. L'esterno classe 1996 prelevato due anni fa dal Betis si trasferisce a titolo definitivo in Premier League dove vestirà la maglia del Leeds.

Dopo quattro anni in Liga ecco servita la prima esperienza estera per il laterale rimasto a lungo anche nei radar di mercato del Milan anche se i sondaggi rossoneri non sono mai sfociati in una trattativa vera e propria.

Dopo gli acquisti di Depay e Aguero, il Barcellona prosegue la propria opera di sfoltimento rosa: nelle casse catalane entreranno 15 milioni di euro a fronte dei 18 (più 12 di bonus) sborsati per averlo nell'estate del 2019.

Ad accoglierlo ci sarà dunque Marcelo Bielsa, reduce da un brillante nono posto al suo primo anno ad Elland Road. Dopo la firma, Junior Firpo ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali da nuovo calciatore del Leeds: