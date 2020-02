Junior Cally, dal calcio a Sanremo: "Somiglio a Cutrone ma sono più forte di lui"

In questi giorni è stato tra i protagonisti a Sanremo 2020 ma qualche anno fa il sogno di Junior Cally , oggi noto trapper, era quello di diventare calciatore.

A raccontarlo, intervistato da 'Il Corriere dell'Umbria', è lo stesso Cally che confessa la sua passione rossonera senza risparmiare una frecciata all'ex Cutrone .

"Tifo e in tanti trovano una somiglianza fisica tra me e Patrick Cutrone... Secondo me, calcisticamente parlando, io sono più forte".