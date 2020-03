Julio Cesar nomina Brazao erede di Handanovic, lui è pronto: "Sarebbe un piacere"

Il giovane portiere brasiliano non vuole arrivare in nerazzurro per fare la riserva: "Ora forse è il caso che io vada a giocare per fare esperienza".

Samir Handanovic è il capitano, il titolarissimo, l'imprescindibile capace di salvare l' in più e più occasioni. Handanovic ha però anche quasi 36 anni sulle spalle e la consapevolezza che non potrà essere il portiere numero uno dei nerazzurri per molto tempo. Occhio, dunque, a Brazao.

Giovane brasiliano in prestito dall'Inter all'Albacete, Brazao è considerato l'erede di Handanovic e nuovo volto del calcio verdeoro tra i pali, tanto che anche il leggendario Julio Cesar l'ha nominato come suo successore sia per quanto riguarda la Selecao, sia per quanto concerne l'Inter.

Il 19enne è cresciuto guardando l'Inter vincere il Triplete, ora sogna in grande:

"Tornare all’Inter sarebbe un piacere, ma dovremo parlare con la società, loro decideranno cosa è meglio per me".

Alla Gazzetta dello Sport, Brazao è consapevole di dover crescere prima di diventare titolare in nerazzurro:

"Forse è il caso che io vada a giocare, più che fare il vice, per mettere insieme minuti ed esperienza. Tifo nerazzurro per il Triplete del 2010 perché c'era Julio Cesar e prima Adriano".

A proposito di Julio Cesar, come detto l'ex interista l'ha nominato suo erede:

"Mi ha fatto felice sia per quello che rappresenta per il club nerazzurro sia per il . Dopo le gare giocate con l'Albacete ho ricevuto un sacco di complimenti. Spero di avere altre chance di mettermi in mostra dopo questo momento di stop".

L'Inter osserva.