Juanfran lascia l'Atletico Madrid: altro addio a parametro zero dopo Godin

Juanfran ha comunicato all'Atletico Madrid di non voler rinnovare il proprio contratto, in scadenza il 30 giugno: sarà separazione dopo 8 stagioni.

Diego Godin ha già salutato: il suo destino sarà l' . Ma non si tratta dell'unico addio a parametro zero all' in vista della prossima stagione: anche Juanfran ha deciso di lasciare il club biancorosso in estate.

Il terzino spagnolo, 34 anni, ha annunciato all'Atletico la decisione di non prolungare il proprio contratto, in scadenza il 30 giugno, e di lasciare Madrid dopo la bellezza di 8 stagioni. Dal 1° luglio Juanfran sarà dunque a tutti gli effetti un calciatore svincolato. Le proposte, dal al , non gli mancano.

Secondo 'Marca', l'offerta di rinnovo da parte dell'Atletico Madrid c'è pure stata: un anno in più di contratto. Ma Juanfran, probabilmente conscio come Godin di aver chiuso un ciclo, ha preferito tagliare il cordone ombelicale con i Colchoneros.

Juanfran dovrebbe annunciare pubblicamente la propria decisione in conferenza stampa, come fatto dallo stesso Godin o, caso più recente, da Daniele De Rossi. L'appuntamento dovrebbe essere fissato per la prossima settimana: mercoledì 22 o, al più tardi, giovedì 23 maggio.

Nel corso della propria esperienza pluriennale all'Atletico Madrid, iniziata nel 2011, Juanfran ha vinto praticamente di tutto: coppe, supercoppe e perfino una , nel 2014. Gli è mancata soltanto la , sfiorata nella doppia finale persa contro il .