JP Morgan sulla Superlega: "Frainteso l'impatto mondiale"

Il naufragio del progetto Superlega dopo nemmeno 48 ore dalla sua istituzione ha fatto particolare rumore non solo nel mondo del calcio, ma anche della finanza.

JP Morgan, l'istituto che aveva confermato di essere pronto a finanziare il progetto con 5 miliardi di euro, ha pubblicato un comunicato in cui ha commentato il fallimento dell'idea promossa da Florentino Perez e Andrea Agnelli.

"Abbiamo chiaramente frainteso come quest’accordo sarebbe stato visto dalla maggior parte della comunità calcistica mondiale e di come avrebbe potuto impattare su di loro in futuro. Impareremo da questo".