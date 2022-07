Jovic si candida a rigorista della Fiorentina: "Spero di calciarne tanti"

Il nuovo attaccante della viola si ispira a CR7: "Spero di fare bene come lui ha fatto in Italia". Su Vlahovic: "Qui ha fatto grandi cose"

Luka Jovic, impegnato nel ritiro estivo di Moena si è presentato in qualità di nuovo giocatore della Fiorentina nel corso di una conferenza stampa nella quale l'attaccante serbo è intervenuto al fianco di Joe Barone.

L'ex attaccante del Real Madrid ha scelto la maglia numero 7, spiegando i motivi della sua scelta:

"L'ho scelto perché non c'erano altri numeri che mi piacevano. E' la prima volta che lo indosso, spero mi porti fortuna".

E sempre per restare in tema di numeri 7, Jovic conferma che uno dei suoi principali modelli in ambito calcistico è proprio Cristiano Ronaldo:

"Mi ispiro a Cristiano Ronaldo e spero di potere fare bene come lui ha fatto in Italia".

In viola dovrà raccogliere l'eredità, soprattutto in termini realizzativi, di Dusan Vlahovic, suo compagno di nazionale:

"Dusan ha fatto benissimo in Italia e cercherò di fare altrettanto. In Nazionale siamo compagni di squadra, in campionato invece avversari. Vedremo come andrà".

Il classe 1997 punta ad una stagione da protagonista con la maglia dei toscani, a tal punto da candidarsi con largo anticipo al ruolo di rigorista:

"Sono pronto a tirarli in futuro perché sono molto importanti per noi attaccanti. Spero di calciarne tanti".