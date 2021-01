Jovic lascerà il Real Madrid: vicino il ritorno all'Eintracht

Il Real Madrid ha comunicato a Luka Jovic l'intenzione di cederlo in prestito: prende quota l'ipotesi del ritorno all'Eintracht.

E' ai titoli di coda la deludente avventura di Luka Jovic con la maglia del , mai decollata veramente nonostante i 60 milioni di euro spesi dai 'Blancos' per acquistarlo dall' nel 2019.

Secondo quanto appreso da Goal, la società madrilena ha già comunicato al serbo e al suo entourage la volontà di cederlo altrove con la formula del prestito, e già diverse squadre si sono mosse per chiedere informazioni.

Tanti gli interessamenti per Jovic, ma solo una è l'opzione 'calda': quella del ritorno proprio all'Eintracht, club con cui è riuscito ad esprimersi al meglio a suon di goal con il suo ex partner d'attacco Haller.

Restano da limare i dettagli dell'accordo che, come scritto, si chiuderà soltanto in prestito: il Real Madrid non vuole perdere completamente il controllo su un giocatore di sicuro talento ma troppo discontinuo, il cui rendimento è stato condizionato da infortuni e polemiche sul suo conto.

Rispetto alla prima stagione spagnola, in cui sono arrivati 2 goal e 2 assist, quella in corso non ha ancora regalato nessuna gioia personale a Jovic, schierato in cinque occasioni da Zidane tra e . Scenario che, a quanto pare, sta per cambiare.