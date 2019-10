Jovic non convocato dalla Serbia, il padre: "Ingiusto metterlo in imbarazzo"

Il padre di Luka Jovic, prende le difese del figlio dopo la decisione di Tumbakovic di non convocarlo: “Per la Serbia giocherebbe con una gamba”.

E’ considerato uno degli attaccanti più forti e talentuosi della nuova generazione e non è un caso che nel corso dell’estate il abbia deciso di versare nelle casse dell’ Francoforte qualcosa come 60 milioni di euro pur di riuscire ad avere la meglio su una nutritissima concorrenza.

Luka Jovic è un giocatore dalle qualità indiscutibili, ma per lui non c’è stato spazio nella lista dei giocatori convocati dalla per le partite recentemente giocate contro e Lituania.

Il commissario tecnico Tumbakovic ha deciso di non puntare su di lui, ma dietro alla sua scelta c’è in realtà un qualcosa che va oltre ad un discorso tecnico. Jovic infatti, a settembre ha avuto una discussione con il selezionatore serbo in occasione di una partita di qualificazione a con il e a seguito di questo episodio chiese di tornare a Madrid e quindi di non giocare la successiva sfida contro il Lussemburgo, perché alle prese con problemi fisici. Una richiesta la sua, che venne accolta, ma fece discutere qualche giorno dopo, quando poi scese in campo per qualche minuto contro il .

Quella di Tumbakovic è parsa quindi più una punizione, ma la cosa non è piaciuta al padre di Jovic. Parlando ad Alo infatti, Jovic, ha criticato la scelta del ct serbo.

“Mio figlio è un patriota. Le cose buone vengono dimenticate in fretta. Appena ha firmato per il Real Madrid, si è infortunato con l’Under 21 ma nonostante questo e nonostante gli avessi suggerito di non accettare, ha risposto alla convocazione della Nazionale maggiore. Mi disse che per la Serbia avrebbe giocato anche con una gamba sola e che lui non avrebbe deluso i suoi compagni. Sono sicuro che nessun altro avrebbe fatto la stessa cosa se fosse stato nei suoi panni. Non è giusto ora metterlo in imbarazzo in questo modo”.

Milan Jovic spera che il tutto possa tornare presto alla normalità.