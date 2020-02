Delusione Jovic, niente Real Madrid-Barcellona: out per scelta tecnica

Nella lista dei convocati per il Clasico non compare il nome di Luka Jovic. Il serbo, pagato 60 milioni in estate, ha segnato appena due goal in Liga.

15 presenze in , due goal. La prima stagione al di Luka Jovic, pagato 60 milioni più 5 di bonus per prelevarlo dall' la scorsa estate, non si sta snodando nel migliore dei modi. Anzi. E la mancata convocazione per il Clasico di domani sera contro il ne è l'ennesima riprova.

Nella lista dei giocatori disponibili per la super sfida del Bernabeu, il nome di Jovic non compare. Nessun infortunio, nessun guaio fisico: una pura e semplice scelta tecnica da parte di Zidane, che ha deciso di escludere Jovic.

Gli attaccanti presenti tra i convocati sono Bale, Benzema, Lucas Vazquez, Vinicius Junior e pure Mariano Diaz, nonostante per l'ex si sia parlato costantemente di addio sia in estate che a gennaio. Su di loro Zidane farà affidamento per battere il Barcellona e riconquistare così la vetta della Liga.

Quanto a Jovic, nel nuovo anno il serbo ha messo assieme meno di 90 minuti complessivi in campionato. E nella gara persa contro il in è entrato solo negli ultimi 6 minuti. Dimostrando di non aver ancora saputo ripagare la corposa spesa effettuata solo qualche mese fa dal Real Madrid.