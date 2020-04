Jovic e Ninkovic finiscono in Procura: avevano violato la quarantena

I giocatori di Real Madrid ed Ascoli saranno ascoltati dalla Procura, dopo la denuncia nei loro confronti condotta dal Ministro dell'Interno serbo.

Più di tre settimane fa vi abbiamo raccontato dei guai in cui si sono messi Jovic e Ninkovic, rispettivamente attaccanti del e dell' . I due hanno violato la quarantena, tornando in entrambi per motivi differenti.

Fu repentinamente addirittura il Ministro dell'Interno serbo, Stefanovic, a denunciare pubblicamente la violazione e ad annunciare provvedimenti.

Ebbene, come riportato da 'Pink TV', sia Ninkovic che Jovic saranno ascoltati dalla Procura per le accuse penali a loro carico. La Procura avrebbe ricevuto le accuse penali proprio da parte del Ministro dell'Interno.

Ricordiamo che violare la quarantena in questo momento, con le restrizioni severe per il coronavirus, è un fatto grave, che può portare a multe salate.