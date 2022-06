Jovic alla Fiorentina, ci siamo: accordo trovato, il serbo arriverà in prestito

Intesa tra Fiorentina e Real Madrid per l'arrivo in prestito secco di Luka Jovic: forse la settimana prossima le visite mediche.

Luka Jovic è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. La trattativa con il Real Madrid, in piedi ormai da parecchi giorni, si è finalmente sbloccata: secondo 'Sky Sport' i due club hanno trovato l'intesa per il trasferimento a Firenze dell'attaccante serbo, pronto a rinforzare la rosa di Italiano.

Jovic arriverà alla Fiorentina in prestito secco, senza l'inserimento di un diritto o di un obbligo di riscatto. E il Real Madrid pagherà metà dell'ingaggio dell'ex Eintracht, lasciando l'altra metà ai viola. Possibile che le visite mediche vengano programmate per la settimana prossima.

Per la seconda volta in un anno e mezzo, dunque, Jovic lascerà il Real Madrid. La prima volta lo aveva fatto nel gennaio del 2021, tornando in quell'Eintracht Francoforte in cui si era messo in luce in coppia con Haller, nel tentativo di ritrovare i fasti perduti.

Da quando il Real Madrid lo ha acquistato dai tedeschi nell'estate del 2019, infatti, Jovic non è mai riuscito a esprimersi al meglio. Tanto che più di qualcuno si è spinto a inserirlo tra i peggiori acquisti di sempre dei Blancos. Alla Fiorentina proverà a rinascere.