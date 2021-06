L'attaccante serbo piace ai biancocelesti. La sua esperienza nel Principato è agli sgoccioli. Sarebbe la sua terza esperienza italiana.

A ormai 4 anni dalla sua ultima esperienza in Italia, Stevan Jovetic può rivedere la Serie A. A 32 anni da compiere il prossimo 2 novembre, l’attaccante serbo è entrato nel mirino della Lazio, come ha riportato Sky Sport.

L’attaccante serbo è in forza al Monaco dall’agosto 2017. Il suo contratto però è in scadenza e il montenegrino, capitano della sua nazionale, potrebbe cambiare aria e lasciare il Principato dopo 77 presenze, 21 goal e tanti problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento.

Sarebbe la terza esperienza di Stevan Jovetic in Italia, dopo quelle con la Fiorentina - 40 goal e 21 assist in 134 partite, la squadra in cui ha giocato e segnato di più - e con l’Inter, in calando nel 2017 dopo una partenza lampo all’inizio della stagione 2015/16.

La Lazio sta vivendo una rivoluzione vera e propria con l’arrivo di Sarri e l’innesto in attacco del montenegrino potrebbe essere il nuovo rinforzo offensivo per la squadra biancocelesti.