José Fonte chiama Cristiano Ronaldo: "Potrebbe venire al Lille"

Le speculazioni sul futuro di Cristiano Ronaldo continuano. Nonostante Pirlo le abbia messe in qualche modo a tacere, ritenendo "normale" che si parli del portoghese in un momento così.

In Spagna è già partita la grancassa sulle prime pagine, anche se non sembra ci sia nulla al momento. Anche José Fonte, difensore del Lille e della nazionale portoghese, ha un suggerimento.

Intervistato dal sito portoghese 'Mais Futebol', l'esperto centrale, compagno di CR7, ha parlato del futuro del compagno, proponendogli più o meno ironicamente la soluzione Lille.

"Solo Cristiano può decidere il suo futuro. Aveva già dimostrato di essere il migliore al mondo nei campionati inglese e spagnolo, ora lo ha dimostrato in Italia. Solo lui può decidere il suo futuro. Per fortuna Cristiano è in una posizione in cui può permettersi di scegliere. I club interessati a lui non mancheranno. Certo, a tutti piacerebbe avere Cris in squadra. Potrebbe venire al Lille..."